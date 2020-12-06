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сегодня, 11:45 2

После вакцинации от COVID-19 нельзя 42 дня пить спиртное

После вакцинации от COVID-19 нельзя 42 дня пить спиртное
Фото: pixabay.com

После прививки от коронавируса необходимо соблюдать масочный режим, ограничить контакты, держать социальную дистанцию и отказаться от употребления алкоголя. Такие рекомендации озвучила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Как сообщает ТАСС, рекомендации нужно соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом до того, как в организме сформируется иммунитет. Прививку будут делать в два этапа, через 21 день. Меры безопасности нужно будет соблюдать на протяжении всего времени — 42 дня.

— Воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему, предупредила Татьяна Голикова.

Массовая вакцинация по указу президента начнётся уже на следующей неделе.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    31 минута назад

    Провалилиась считай вакцинация...

  • Ыукпун

    Ыукпун
    2 минуты назад

    Значит легко будет объяснить, почему у вакцинированного не выработались антитела и потом (после 41-го дня) вдруг произошло заражение.

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