После вакцинации от COVID-19 нельзя 42 дня пить спиртное

Фото: pixabay.com

После прививки от коронавируса необходимо соблюдать масочный режим, ограничить контакты, держать социальную дистанцию и отказаться от употребления алкоголя. Такие рекомендации озвучила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Как сообщает ТАСС, рекомендации нужно соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом до того, как в организме сформируется иммунитет. Прививку будут делать в два этапа, через 21 день. Меры безопасности нужно будет соблюдать на протяжении всего времени — 42 дня.

— Воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему, предупредила Татьяна Голикова.

Массовая вакцинация по указу президента начнётся уже на следующей неделе.