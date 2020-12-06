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сегодня, 11:30 0

Ремонтировать набережную Зеи будут круглый год

Ремонтировать набережную Зеи будут круглый год
Фото: благовещенск.рф

В столице Приамурья продолжают строительство набережной. Участки на реке Зея от улицы Октябрьской до судостроительного завода планируют сдать до 2023 года. Работы будут вестись круглый год, сообщили в пресс-службе правительства.

Берег Зеи — десятый участок проекта реконструкции набережной. Зону строительства разделили на три пусковых комплекса. первыми начали работы на втором комплексе. Здесь уже отсыпают основание и укладывают монолитные бетонные основания. Этот участок сдадут в ноябре 2021 года.

На первом и третьем пусковых комплексах работу начали чуть позже. На участках ведут подготовительные работы: расчищают площадки от кустарника, планируют территорию и обустраивают вахтовый городок. Строители уже начали готовить основания под монтаж бетонных конструкций. Первый и третий пусковые комплексы будут готовы к 2023 году.

Всего набережная Зеи протянется 1,7 тысяч метров. Здесь будут смотровые площадки, прогулочная зона, площадка для катания на скейтбордах, роликах, велодорожка и баскетбольная площадка. Все 10 участков набережной обойдутся в 1,17 миллиардов рублей.

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#строительство

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