Амурчанин украл полмиллиона рублей, а попался на административном правонарушении

Житель Мазановского района украл у родственницы 500 тысяч рублей, а задержали его за появление в состоянии опьянения в общественном месте. Мужчину поместили в изолятор временного содержания, в остальном разберутся следователи, сообщает пресс-служба полиции Приамурья.

Следователи установили, мужчина жил в доме своей родственницы в селе Мазановского района. Женщина несколько лет копила деньги на жильё, а хранила сбережения в кошельке среди дров. Однажды вечером родственник пошёл топить печь и обнаружил клад. После чего мужчина вместе с находкой покинул дом.

Задержали счастливца по дороге в Свободный. Мужчина в нетрезвом виде появился в общественном месте. За административное нарушение амурчанину дали 10 суток, большую часть похищенного изъяли и вернули хозяйке. Следователи завели уголовное дело по статье «кража», максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.