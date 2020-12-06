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сегодня, 10:43 1

Амурчанин украл полмиллиона рублей, а попался на административном правонарушении

Амурчанин украл полмиллиона рублей, а попался на административном правонарушении
Фото: pixabay.com

Житель Мазановского района украл у родственницы 500 тысяч рублей, а задержали его за появление в состоянии опьянения в общественном месте. Мужчину поместили в изолятор временного содержания, в остальном разберутся следователи, сообщает пресс-служба полиции Приамурья.

Следователи установили, мужчина жил в доме своей родственницы в селе Мазановского района. Женщина несколько лет копила деньги на жильё, а хранила сбережения в кошельке среди дров. Однажды вечером родственник пошёл топить печь и обнаружил клад. После чего мужчина вместе с находкой покинул дом.

Задержали счастливца по дороге в Свободный. Мужчина в нетрезвом виде появился в общественном месте. За административное нарушение амурчанину дали 10 суток, большую часть похищенного изъяли и вернули хозяйке. Следователи завели уголовное дело по статье «кража», максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.

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#происшествия #криминал

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Комментарии
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  • ЛисНик

    ЛисНик
    1 час назад

    Хранить деньги в дровах что-то новое, но сомнительное. Лучше в банке..., трехлитровой..., закатанной крышкой..., в подполье.

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