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сегодня, 10:12 0

Учёные выявили мутации COVID-19, устойчивые к антителам

Учёные выявили мутации COVID-19, устойчивые к антителам
Фото: pixabay.com

Учёные нашли мутации, из-за которых антитела не могут распознать коронавирус. Некоторые мутации маскируют вирус выборочно от одного из антител, а в Дании и Нидерландах обнаружили мутацию, которая ускользает от всего набора антител, об этом сообщили РИА Новости с ссылкой на Nature.

Специалисты исследовательского центра нанесли на карту все возможные мутации коронавируса. Учёные выяснили, что ряд мутаций затрагивает белковый сегмент и использует его для проникновения в клетки. Некоторые мутации позволяют вирус блокировать один из антител, а одна из мутаций полностью маскирует вирус. Такую мутацию обнаружили в Дании и Нидерландах.

Ране специалисты сообщали о мутации вируса в организме норок.

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#коронавирус

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