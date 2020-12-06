Учёные выявили мутации COVID-19, устойчивые к антителам

Специалисты исследовательского центра нанесли на карту все возможные мутации коронавируса. Учёные выяснили, что ряд мутаций затрагивает белковый сегмент и использует его для проникновения в клетки. Некоторые мутации позволяют вирус блокировать один из антител, а одна из мутаций полностью маскирует вирус. Такую мутацию обнаружили в Дании и Нидерландах.

Ране специалисты сообщали о мутации вируса в организме норок.