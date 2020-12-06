Упаковка вакцины «Спутник V» будет стоить почти десять тысяч рублей
Минздрав зафиксировал предельную стоимость вакцины от коронавируса «Спутник V», два компонента оценили в 1942 рубля, об этом сообщили РИА Новости с ссылкой на помощника главы ведомства Алексея Кузнецова.
Цену на упаковку с пятью двухкомпонентными наборами установили в 9710 рублей.
При этом Кузнецов сообщил, что вакцинация для россиян будет бесплатной и добровольной. Продавать препарат в розницу не планируют. Правительство включило вакцину от нового вируса в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов.
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