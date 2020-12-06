Амурчанка спела с Кадышевой на «Голубом огоньке»
Солистка хора «Детство» приняла участие в программе «Голубой огонёк» на телеканале «Россия-1».Выступление амурчанки можно будет увидеть в Новогоднюю ночь, рассказали в пресс-службе управления культуры Благовещенска.
Елизавета Долженкова спела с Народной артисткой России Надеждой Кадышевой песню «Течёт ручей». Новогоднюю программу снимали в павильоне «Мосфильма».
Увидеть выступление амурчанки можно будет в Новогоднюю ночь на телеканале «Россия-1».
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