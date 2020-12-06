Амурчанка спела с Кадышевой на «Голубом огоньке»

Фото: www.instagram.com/kultura_blag/

Солистка хора «Детство» приняла участие в программе «Голубой огонёк» на телеканале «Россия-1».Выступление амурчанки можно будет увидеть в Новогоднюю ночь, рассказали в пресс-службе управления культуры Благовещенска.

Елизавета Долженкова спела с Народной артисткой России Надеждой Кадышевой песню «Течёт ручей». Новогоднюю программу снимали в павильоне «Мосфильма». Увидеть выступление амурчанки можно будет в Новогоднюю ночь на телеканале «Россия-1».

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#культура #Новый год

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zaretskaya