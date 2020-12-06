Выбор читателей за 5 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 5 декабря.

Красная икра продолжает расти в цене — уже плюс 50 % к прошлому году. К Новому году деликатес еще подорожает, прогнозируют эксперты. Казалось бы, дальневосточники могут не беспокоиться: икра местного производства должна быть им по карману. Но почему-то получается так, что в Москве и других городах России икра, да и рыба в целом, зачастую доступнее.

В ноябре в полицию Приморья поступило сообщение об исчезновении жителя Партизанска. В ходе следствия удалось установить, что к исчезновению мужчины причастны четыре местных жителя: трое мужчин и женщина.

Следственный комитет по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» в отношении местной жительницы. По версии следователей, жительница Биробиджана надругалась над женщиной, записывая всё это на видео. Запись попала в интернет.

Блогер и путешественник Илья Варламов знаменит тем, что путешествует по России и рассказывает о плюсах и минусах российских городов. 3 декабря блогер разместил на своём канале большой пост о Хабаровске.