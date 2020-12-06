Астрологический прогноз на 6 декабря

Восход Солнца: 08:14

Заход Солнца: 16:27

Солнце в Стрельце.

Овен. Не слушайте даже авторитетных собеседников, ответ на вопрос, который вас интересует, можете найти только вы сами. Проанализируйте деловое предложение, которое вам сделали накануне. Попросите совет по этому поводу у близкого человека.

Телец. Хорошее время для первой покупки в новом году! То, что вы решите приобрести, порадует вас многими годами работы. У вас сейчас очень тонкое восприятие прекрасного, поищите вдохновение для своего дела.

Близнецы. Звезды советуют Тельцу вспомнить о дипломатичности во время общения со старшими. Если чувствуете в себе негодование или раздражение, то лучше промолчите и отойдите в сторону.

Рак. День хорош для финансовых операций, для инвестирования. Можно включаться в долгосрочные проекты, проводить ревизии финансовых дел. День хорош для профилактики заболеваний.

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Лев. Сегодня общайтесь с людьми, рядом с которыми становитесь решительнее! Не капризничайте, не ведите себя эгоистично, тогда день пройдет спокойно, а это уже кое-что!

Дева. Сегодня вы можете заниматься любым делом, звезды сулят его успешное завершение. Сегодня у вас есть все возможности проявить свой ум и показать окружающим степень интеллектуального развития. Таким образом вы сможете заработать важные деньги.

Весы. Ваше настроение не отличается стабильностью, мелкие неприятности способны вывести вас из равновесия. Не беспокойтесь, вы не останетесь один на один с проблемой, даже если в пятницу столкнетесь с разрывом договоренностей.

Скорпион. Не стоит чрезмерно концентрироваться на какой-то проблеме, иначе стремление к стабильности может активизировать ваш эгоизм. Следует чётко придерживаться своих жизнеутверждающих принципов, но не забывать о возможности компромиссного решения. В этот день следует полностью отказаться от алкоголя, не ввязываться в аферы и не слушать советов.

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Стрелец. Звезды рекомендуют вам остаться дома и заняться творческой работой, попробовать новое. Одного слова может быть достаточно для того, чтобы напряженная ситуация переросла в ссору.

Козерог. Несмотря на все ваши планы, вам сегодня вряд ли удастся сделать что-либо из намеченного. Возможны вещие сны, активизируется интуиция, слушайтесь ее советов.

Водолей. Избежать ссоры с партнером вам поможет холодный ум и способность своевременно остановиться, не затевать пустые разговоры, которые закончатся взаимным раздражением и для вас, и для любимого человека.

Рыбы. Лев прекрасно преодолеет все финансовые трудности, которые встанут у него на пути. Правда, без помощи влиятельных лиц не обойдется, но основные заботы и хлопоты вы возьмете на себя.

Астролог: Вальдемар Небоходцев