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5декабря
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сегодня, 17:23 0

В Амурской области выявили 148 новых заражений коронавирусом

В Амурской области выявили 148 новых заражений коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Амурской области за последние сутки выявили 148 новых заражений COVID-19, сообщает портал Стопкоронавирус.рф. 347 человек выздоровели, летальных исходов нет.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 12 138 заражений. 10 003 человека выздоровели, 98 скончались.

Как сообщалось ранее, с 28 ноября по 4 декабря количество заболевших коронавирусом в Приамурье выросло на 10%. Это самый большой процент прироста на территории ДФО.

12 138

Выявлено

148

Выявлено случаев

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10 003

Выздоровело

347

Человек выздоровело

за сутки

98

Умерло

Просмотров всего: 17

#коронавирус #здоровье #медицина

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