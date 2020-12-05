В Амурской области выявили 148 новых заражений коронавирусом

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В Амурской области за последние сутки выявили 148 новых заражений COVID-19, сообщает портал Стопкоронавирус.рф. 347 человек выздоровели, летальных исходов нет.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 12 138 заражений. 10 003 человека выздоровели, 98 скончались.

Как сообщалось ранее, с 28 ноября по 4 декабря количество заболевших коронавирусом в Приамурье выросло на 10%. Это самый большой процент прироста на территории ДФО.

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Выявлено

148

Выявлено случаев

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10 003

Выздоровело

347

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98

Умерло