В Амурской области выявили 148 новых заражений коронавирусом
В Амурской области за последние сутки выявили 148 новых заражений COVID-19, сообщает портал Стопкоронавирус.рф. 347 человек выздоровели, летальных исходов нет.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 12 138 заражений. 10 003 человека выздоровели, 98 скончались.
Как сообщалось ранее, с 28 ноября по 4 декабря количество заболевших коронавирусом в Приамурье выросло на 10%. Это самый большой процент прироста на территории ДФО.
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