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5декабря
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сегодня, 17:44 3

Приморцы хотят пожаловаться Путину на интернет

Приморцы хотят пожаловаться Путину на интернет
Фото: pixabay.com

Жители Приморского края планируют написать президенту России Владимиру Путину письмо. В послании приморцы изложат требование повлиять на местных интернет-провайдеров. Они не торопятся восстанавливать интернет в домах жителей столицы Дальнего Востока.

В Приморье, после разбушевавшегося циклона, до сих пор не восстановили интернет. Жители края возмущены ситуацией и намерены жаловаться президенту.

Сообщение от жильцов одного из многоквартирных домов уже опубликовано в одном местном телеграмм-канале. Инициативный житель Приморья в своём требовании в подробностях рассказывает, как можно восстановить кабель, который подаёт интернет связь в жилой дом, пишет vostokmedia.com.

Жители Приморья отмечают, что им даже не нужен перерасчёт за дни без интернета. Приморцы остаются без связи третью неделю, школьники не имеют возможности учиться удалённо, взрослые — работать из дома, а старшее покколение осталось без телевизионных передач и фильмов.

Приморец, кроме обращения к президенту, хочет также сообщить о ситуации в прокуратуру.

Ледяной шторм, который обрушился на Приморский край с 18 на 19 ноября оставил многих жителей края без электроснабжения. Провода облепило толстым слоем льда и под его тяжестью они обрывались.

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#интернет #погода

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Вот и выросло поколение интернет-зависимых. И как раньше при свечах жили и письма на лошадях возили?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "В Арктике нужнее и освоение финансов на интернет и арктические дроны"

  • Karasik

    Karasik
    2 минуты назад

    Вечные проблемы Приморья, связь, инет, электричество и вода,

    что в 20-м веке, что в 21-м !

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