Чебурашка и Крокодил Гена заговорят голосами Варум и Ярмольника

Фото: Союзмультфильм

На киностудии «Союзмультфильм» отсняли новогоднюю серию мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену. Короткометражку под названием «Чебурашка. Секрет праздника» озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник.

«Союзмультфильм» подготовил для российского зрителя новогодний сюрприз — короткометражный мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену. Новая серия нарисована в технике 3D и длится шесть минут. Песню для мультика написал композитор и певец Леонид Агутин. Роль Чебурашки озвучила певица Анжелика Варум, а Крокодил Гена заговорил голосом актера Леонида Ярмольника, пишут РИА Новости.

— «Союзмультфильм» решил сделать подарок поклонникам легендарных героев: в прошлом году в канун праздника мы показали продолжение приключений медвежонка Умки, а в этом расскажем новую новогоднюю историю о Чебурашке и Крокодиле Гене. Это будет очень тёплый и уютный мультфильм об искренней дружбе и о том, как просто создать себе настоящее чудо. Простая, легкая и нежная —эта короткометражная картина создаст атмосферу праздника как для детей, так и для их родителей, — рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Когда и на каком канале пройдёт первый показ мультика, пока не сообщается.

Анжелика Варум впервые в жизни озвучила анимационного персонажа.

— Необычным было то, что мы озвучивали героев вслепую, не так, как озвучивают иностранные фильмы и аниме. Перед нами был только текст, и мы сами задавали темп и находили интонации для наших героев. А уже после, под наши голоса, художники создавали картинку, — рассказала Анжелика Варум

Ярмольник же отметил, что ему удалось легко вжиться в образ Гены.

— Я верю и надеюсь, что наступило возрождение легендарного «Союзмультфильма». Хочется побыть «художником возрождения». Поэтому согласился сразу и с удовольствием озвучил любимого героя, ведь насколько это приятнее — озвучивать крокодила-человека, чем человека-крокодила. Вживаться в роль было, честно, нетрудно, потому что в каждом мужике есть что-то «крокодилье», и я — не исключение. А уж как получилось — судить зрителю, — поделился Леонид Ярмольник.