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сегодня, 15:45 2

Власти Японии планируют отказаться от бензиновых машин

Власти Японии планируют отказаться от бензиновых машин
Фото: pixabay.com

В Японии планируют к середине 2030-х годов оставить в стране только гибридные авто, электромобили и автомобили на водородном топливе. Правительство страны намерено до конца года разработать программу мер, направленных на прекращение продажи чисто бензиновых или дизельных автомобилей.

К 2030 году власти Японии ставят задачу уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу на 26% по сравнению с уровнем 2013 года. Размеры сокращения могут быть увеличены.

— Мы прилагаем усилия к тому, чтобы составить проект такой программы уже в течение текущего года. Внедрение электромобилей — кардинальный элемент выполнения этого плана, — рассказал Хироси Кадзияма, глава японского экономического ведомства.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии планирует к середине 2030-х годов создать ситуацию, когда в стране новыми можно будет приобрести только гибриды, электромобили и автомобили на водородном топливе. Сейчас в стране восходящего солнца уже продаётся достаточно много гибридных моделей. А вот электромобили пока производятся в Японии в ограниченном количестве, пишет ТАСС.

К концу этого года в продажу должен выйти электромобиль российского производства.

Приамурье — тоже за экологию. В августе в Благовещенске установили четвёртую заправку для электромобилей.

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#дороги #экология

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    конец российскому автомобилизму

  • Karasik

    Karasik
    8 минут назад

    ВЛАСТИ ЯПОНИИ ПЛАНИРУЮТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ БЕНЗИНОВЫХ МАШИН

    ну планируют и планируют.

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