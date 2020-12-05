Власти Японии планируют отказаться от бензиновых машин

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В Японии планируют к середине 2030-х годов оставить в стране только гибридные авто, электромобили и автомобили на водородном топливе. Правительство страны намерено до конца года разработать программу мер, направленных на прекращение продажи чисто бензиновых или дизельных автомобилей.

К 2030 году власти Японии ставят задачу уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу на 26% по сравнению с уровнем 2013 года. Размеры сокращения могут быть увеличены.

— Мы прилагаем усилия к тому, чтобы составить проект такой программы уже в течение текущего года. Внедрение электромобилей — кардинальный элемент выполнения этого плана, — рассказал Хироси Кадзияма, глава японского экономического ведомства.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии планирует к середине 2030-х годов создать ситуацию, когда в стране новыми можно будет приобрести только гибриды, электромобили и автомобили на водородном топливе. Сейчас в стране восходящего солнца уже продаётся достаточно много гибридных моделей. А вот электромобили пока производятся в Японии в ограниченном количестве, пишет ТАСС.

К концу этого года в продажу должен выйти электромобиль российского производства.

Приамурье — тоже за экологию. В августе в Благовещенске установили четвёртую заправку для электромобилей.