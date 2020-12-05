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сегодня, 15:15 1

Ущерб от циклона в Приморье оценили в 1 миллиард рублей

Ущерб от циклона в Приморье оценили в 1 миллиард рублей
Фото: МЧС России

Власти Приморья посчитали ущерб, нанесённый краю ноябрьским циклоном. По предварительной оценке, стихия набедокурила, как минимум, на 1 миллиард рублей, пишет РБК.

— Только предприятия энергетики и коммунального хозяйства понесли около 619 миллионов рублей расходов. 200 миллионов потрачено на аварийно-восстановительные работы. Режим ЧС в крае не снят, ликвидация последствий стихии продолжается. Задействовано значительное количество материальных ресурсов, — уточнила Вера Щербина, председатель правительства региона.

Циклон принёс в регион аномальные осадки, которые привели к авариям на объектах жизнеобеспечения.

С 20 ноября в Приморье действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Из-за ледяного дождя пришлось закрыть вантовый мост на остров Русский во Владивостоке.

Дата открытия моста пока неизвестна. Ранее планировали открыть движение по мосту 30 ноября.

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#жизнь #погода #природа

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    Щербина да про деньги?ясно куда они пойдут

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