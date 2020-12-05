Ущерб от циклона в Приморье оценили в 1 миллиард рублей

Фото: МЧС России

— Только предприятия энергетики и коммунального хозяйства понесли около 619 миллионов рублей расходов. 200 миллионов потрачено на аварийно-восстановительные работы. Режим ЧС в крае не снят, ликвидация последствий стихии продолжается. Задействовано значительное количество материальных ресурсов, — уточнила Вера Щербина, председатель правительства региона.

Циклон принёс в регион аномальные осадки, которые привели к авариям на объектах жизнеобеспечения.

С 20 ноября в Приморье действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Из-за ледяного дождя пришлось закрыть вантовый мост на остров Русский во Владивостоке.

Дата открытия моста пока неизвестна. Ранее планировали открыть движение по мосту 30 ноября.