Ущерб от циклона в Приморье оценили в 1 миллиард рублей
Власти Приморья посчитали ущерб, нанесённый краю ноябрьским циклоном. По предварительной оценке, стихия набедокурила, как минимум, на 1 миллиард рублей, пишет РБК.
— Только предприятия энергетики и коммунального хозяйства понесли около 619 миллионов рублей расходов. 200 миллионов потрачено на аварийно-восстановительные работы. Режим ЧС в крае не снят, ликвидация последствий стихии продолжается. Задействовано значительное количество материальных ресурсов, — уточнила Вера Щербина, председатель правительства региона.
Циклон принёс в регион аномальные осадки, которые привели к авариям на объектах жизнеобеспечения.
С 20 ноября в Приморье действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Из-за ледяного дождя пришлось закрыть вантовый мост на остров Русский во Владивостоке.
Дата открытия моста пока неизвестна. Ранее планировали открыть движение по мосту 30 ноября.
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