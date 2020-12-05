Хмурое воскресенье: в Приамурье завтра пасмурно и снег

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Ночью в пониженных местах туман. Ветер западный, северо-западный слабый, днём до умеренного. Температура ночью по северу -19°С...-24°С, по крайним районам -26°С...-31 °С, по югу -16°С...-21°С. Днём по северу -10°С...-15°С, при облачности и в снеге -18°С...-23°С, по югу -8°С...-13°С.

В Белогорске пасмурно, без осадков. Температура днём -11°С...-12°С, ночью до -20°С. Ветер переменный, 1-3 метра в секунду.

В Райчихинске пасмурно, небольшой снег. Днём температура -7°С…-10°С, ночью до -21°С. Ветер юго-восточный, 1-2 метра в секунду, с порывами до 4 метров в секунду.

В Архаре пасмурно, снег. Температура днём -8°С...-10°С, ночью до -19°С. Ветер переменный, 1-2 метра в секунду.

В Свободном пасмурно, без осадков. Днём температура -13°С…-15°С, ночью -21°С. Ветер северо-восточный, 1-3 метра в секунду, с порывами до 5 метров в секунду.

В Шимановске пасмурно, без осадков. Температура днём -12°С...-15°С, ночью до -21°С. Ветер северный, 1-3 метра в секунду.

В Зее пасмурно, без осадков. Днём температура -12°С...-13°С, ночью -22°С, штиль.

В Сковородине ясно, без осадков. Температура днём -16°С...-20°С, ночью до -27°С. Ветер переменный, 1-2 метра в секунду.

В Тынде ясно, без осадков. Температура днём -24°С...-25°С, ночью до -29°С. Ветер переменный, 1-2 метра в секунду, сообщает портал Gismeteo.ru.

В Благовещенске переменно, преимущественно без осадков. Ветер западный слабый. Температура ночью -15°С...-17 °С, днём -6°С...-8 °С.