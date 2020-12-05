В Приморье похитили мужчину и убили после пыток

В ноябре в полицию Приморья поступило сообщение об исчезновении жителя Партизанска. В ходе следствия удалось установить, что к исчезновению мужчины причастны четыре местных жителя: трое мужчин и женщина.

Тело пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти полиция обнаружила в заброшенном дачном доме.

Злоумышленники похитили мужичину, заманив обманом на встречу в один из дачных домов. Там они напали на приморца, а затем сутки удерживали его в доме. Мужчину сковали наручниками и заставляли сообщить пароли похищенных у него банковских карт. После этого его задушили.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, пишет vladnews.ru.