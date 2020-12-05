Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:56 2

В Приморье похитили мужчину и убили после пыток

В Приморье похитили мужчину и убили после пыток

В ноябре в полицию Приморья поступило сообщение об исчезновении жителя Партизанска. В ходе следствия удалось установить, что к исчезновению мужчины причастны четыре местных жителя: трое мужчин и женщина.

Тело пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти полиция обнаружила в заброшенном дачном доме.

Злоумышленники похитили мужичину, заманив обманом на встречу в один из дачных домов. Там они напали на приморца, а затем сутки удерживали его в доме. Мужчину сковали наручниками и заставляли сообщить пароли похищенных у него банковских карт. После этого его задушили.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, пишет vladnews.ru.

Просмотров всего: 415

#криминал #происшествия #Дальний Восток

распечатать


Общество

Благовещенка взяла в аренду игровую приставку и сдала её в комиссионку
Происшествия

Жительницу Биробиджана задержали за надругательство над девушкой, выложенное в сети Интернет
Общество 3

В России медикам, переезжающим в закрытые посёлки ДВ и Крайнего Севера, увеличили выплаты
В России и мире 2

15-летняя девочка умерла от малярии после укуса комара в Танзании
Комментарии
Показать все (2)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    51 минута назад

    дикий капитализм-вот он какой

  • амурская алена

    амурская алена
    45 минут назад

    Три мужика и баба, *герои*,на одного,расстрел им всем,меньшего не заслуживают.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь