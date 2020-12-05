Благовещенка взяла в аренду игровую приставку и сдала её в комиссионку

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20-летняя благовещенка обратилась в полицию с сообщением о том, что у неё похитили игровую приставку. Девушка разместила в интернете объявление о сдаче в аренду игровой приставки. Через некоторое время появилась клиентка, которая пожелала взять консоль на сутки.

Женщина приехала к владелице приставки, показала паспорт, оплатила аренду и забрала технику. Через сутки она перестала выходить на связь. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой, ей оказалась ранее судимая 34-летняя благовещенка. Злоумышленницу задержали по месту жительства и доставили в дежурную часть. Паспорт, который женщина показала хозяйке приставки, как оказалось, принадлежит другому человеку. Документ, по словам злоумышленницы, она нашла на улице. Женщина сдала игровую приставку в комиссионный магазин, а деньги потратила. Хозяйка техники оценила нанесённый ей ущерб в 44 тысячи рублей. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении неё возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ей грозит лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает МВД Приамурья.

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