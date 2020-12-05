Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:38 0

Благовещенка взяла в аренду игровую приставку и сдала её в комиссионку

Благовещенка взяла в аренду игровую приставку и сдала её в комиссионку
Фото: pixabay.com

20-летняя благовещенка обратилась в полицию с сообщением о том, что у неё похитили игровую приставку. Девушка разместила в интернете объявление о сдаче в аренду игровой приставки. Через некоторое время появилась клиентка, которая пожелала взять консоль на сутки.

Женщина приехала к владелице приставки, показала паспорт, оплатила аренду и забрала технику. Через сутки она перестала выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой, ей оказалась ранее судимая 34-летняя благовещенка. Злоумышленницу задержали по месту жительства и доставили в дежурную часть.

Паспорт, который женщина показала хозяйке приставки, как оказалось, принадлежит другому человеку. Документ, по словам злоумышленницы, она нашла на улице.

Женщина сдала игровую приставку в комиссионный магазин, а деньги потратила. Хозяйка техники оценила нанесённый ей ущерб в 44 тысячи рублей.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении неё возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ей грозит лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает МВД Приамурья.

Просмотров всего: 289

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 2

В Приморье похитили мужчину и убили после пыток
Происшествия

Жительницу Биробиджана задержали за надругательство над девушкой, выложенное в сети Интернет
В России и мире 2

15-летняя девочка умерла от малярии после укуса комара в Танзании
Происшествия 8

Сотрудника амурского Гостехнадзора уволили за использование служебного положения
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь