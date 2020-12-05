Семейная пара Глевинских продолжает дело Валерия Мельникова: на реке Ивановке появилась ледовая открытка
Ледовая открытка появилась на реке Ивановка. Авторами новогоднего поздравления стали Эльвира Яковлевна и Геннадий Мартынович Глевинские. Инициативу семейной пары поддержали местные ветераны, а также совет молодёжи – они сделают открытку на озере в центре села.
Первым ледовые открытки начал создавать уже знаменитый «амурский волшебник» Валерий Мельников. Каждый год поздравление появлялось на льду реки Хомутины возле села Марково. 30 октября он ушёл из жизни — у художника диагностировали коронавирус.
Амурчане продолжают дело амурского художника. В этом году жители Благовещенска и Благовещенского района снова смогут приехать в Марково и полюбоваться «ледовым поздравлением» к Новому году.
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