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сегодня, 13:00 0

Интервью с волонтёром (видео)

Интервью с волонтёром (видео)

В гостях Александр Екжанов - Директор регионального ресурсного центра поддержки и развития добровольчества «Прогрессия», координатор «Молодёжки ОНФ» в Амурской области

Сегодня, 5 декабря, отмечается День добровольца (волонтёра) в России. Этот год для них оказался особенно сложным, и за их неоценимый вклад мы им говорим огромное спасибо! Пользуясь случаем, мы пригласили в нашу студию человека, который нас чуть поближе познакомил с этим призванием!

Кто такой волонтёр? Как им стать? Важен ли возраст? Какие возможности открывает волонтёрство и может ли это стать работой?

Ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашем выпуске программы.

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#Видео: 10 вопросов

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