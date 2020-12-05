Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:31 0

Жительницу Биробиджана задержали за надругательство над девушкой, выложенное в сети Интернет

Жительницу Биробиджана задержали за надругательство над девушкой, выложенное в сети Интернет
Фото: Прокуратура ЕАО

Следственный комитет по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера» в отношении местной жительницы. По версии следователей, жительница Биробиджана надругалась над женщиной, записывая всё это на видео. Запись попала в Интернет.

Злоумышленница задержана. Сейчас решается вопрос о её заключении под стражу.

— Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и незаконный оборот наркотических средств. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления, — рассказывают в СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Если вина жительницы Биробиджана будет доказана, ей грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.

Просмотров всего: 710

#закон #Дальний Восток #криминал #происшествия

распечатать


Общество 3

В России медикам, переезжающим в закрытые посёлки ДВ и Крайнего Севера, увеличили выплаты
В России и мире 2

15-летняя девочка умерла от малярии после укуса комара в Танзании
Происшествия 6

Сотрудника амурского Гостехнадзора уволили за использование служебного положения
Происшествия 1

На Камчатке самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за неисправности
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь