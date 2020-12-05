Жительницу Биробиджана задержали за надругательство над девушкой, выложенное в сети Интернет

Фото: Прокуратура ЕАО

Следственный комитет по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера» в отношении местной жительницы. По версии следователей, жительница Биробиджана надругалась над женщиной, записывая всё это на видео. Запись попала в Интернет.

Злоумышленница задержана. Сейчас решается вопрос о её заключении под стражу.

— Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и незаконный оборот наркотических средств. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления, — рассказывают в СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Если вина жительницы Биробиджана будет доказана, ей грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.