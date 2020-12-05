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сегодня, 12:15 1

Блогер и путешественник Илья Варламов сравнил хабаровчан со скотом

Блогер и путешественник Илья Варламов сравнил хабаровчан со скотом
Фото: Ольга Кива/hab.kp.ru

Блогер и путешественник Илья Варламов знаменит тем, что путешествует по России и рассказывает о плюсах и минусах российских городов. 3 декабря блогер разместил на своём канале большой пост о Хабаровске.

По мнению Варламова, город становится хуже с каждым годом. Главной проблемой Хабаровска Илья назвал неуместное строительство, когда в историческом центре появляются убогие многоэтажки: «Схема типична для всех городов России. Сначала надо запустить дореволюционное здание до такого состояния, чтобы оно начало разваливаться, а потом снести и построить многоэтажечку».

Не понравилось блогеру и отношение городских властей к пешеходам: нечищеные ото льда дороги, открытые канализационные люки, неудобные надземные переходы. «Если у тебя нет машины, то ты будешь чувствовать себя человеком второго сорта. Если ты старый, если ты болеешь, то в Хабаровске ты не выживешь...», пишет Варламов.

Поразила путешественника и убогая жизнь обитателей хабаровских бараков, которые живут в полуразвалившихся домах без канализации и выливают нечистоты прямо вод двор: «Ещё одна проблема – это ветхое жильё и бараки. Да, в это сложно поверить, но тысячи людей в Хабаровске до сих пор живут в гнилых бараках без водопровода и канализации. Люди живут как скот...» При этом шанса на лучшую жизнь у жителей бараков практически нет – чтобы переселить людей, нужно найти застройщика, но сделать это нереально, так как в зоне бараков запрещено практически любое строительство. За счет города расселять бараки слишком дорого.

Также среди недостатков Хабаровска Илья назвал отсутствие нормальной парковки, плохие дороги и депрессивные районы.

Интересно, что в 2019 году Илья включил Хабаровск в список городов, в которых он бы хотел пожить. Город занимает в рейтинге 9 место. В этом же рейтинге на 31-м месте находится и Благовещенск. Варламов отметил душевность амурской столицы.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    56 секунд назад

    ну и авторитеты

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