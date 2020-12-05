Восьмая «Ладога» прибыла на стройплощадку Амурского ГПЗ

На стройплощадку Амурского ГПЗ доставлен восьмой по счёту газоперекачивающий агрегат «Ладога». Сейчас его устанавливают на четвёртой технологической линии. Первые семь агрегатов уже смонтированы, идёт поэтапная подготовка к пуско-наладочным работам.

ГПА «Ладога» — ключевой элемент всех шести дожимных компрессорных станций. На каждой них устанавливается по два таких агрегата. После извлечения из сырьевого газа ценных фракций для дальнейшей переработки в России ГПА «Ладога» будут компримировать очищенный метан для дальнейшей подачи по Восточному маршруту.

Газоперекачивающие агрегаты надежно работают при низких температурах и сейсмичности до восьми баллов. Высокотехнологичные ГПА произведены на одном из​ крупнейших в России энергомашиностроительном предприятии — АО «РЭП Холдинг» (г. Санкт-Петербург). Больше 8-ми тысяч километров до строительной площадки Амурского ГПЗ многотонный груз преодолевает в специальных железнодорожных контейнерах при поддержании постоянной температуры +5°C.

Амурский ГПЗ ПАО «Газпром» станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа мощностью 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенного метана, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством.