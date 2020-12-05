Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:43 0

Амурские спасатели покоряют разрушенные здания Благовещенска

Амурские спасатели покоряют разрушенные здания Благовещенска
Фото: кадр из видео

Амурские спасатели отрабатывают навыки промышленного альпинизма на заброшенных городских зданиях. В плане тренировки: спуск пострадавшего по вертикальной верёвке, эвакуация спасателей по натяжной переправе и понятие пострадавшего на носилках, сообщает амурский центр ГЗ и ПБ.

— Самое главное во время практики — это правильная и точная вязка узлов, закрепление карабинов, организация страховки, от которых зависит жизнь пострадавшего и самого спасателя, —рассказывает руководитель занятий, зам начальника областного ПСО Игорь Политов.

Просмотров всего: 39

#помощь #спорт

распечатать


Общество 1

В Благовещенске волонтёры собирают подарки для одиноких пенсионеров
Общество

Сбор подарков для детского приюта из села Березовка набирает обороты
Общество 2

Амурчан просят рассказать, насколько они физически активны во время пандемии
Спорт 4

В Приамурье займутся развитием женского футбола
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь