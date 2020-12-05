Амурские спасатели покоряют разрушенные здания Благовещенска

Амурские спасатели отрабатывают навыки промышленного альпинизма на заброшенных городских зданиях. В плане тренировки: спуск пострадавшего по вертикальной верёвке, эвакуация спасателей по натяжной переправе и понятие пострадавшего на носилках, сообщает амурский центр ГЗ и ПБ.

— Самое главное во время практики — это правильная и точная вязка узлов, закрепление карабинов, организация страховки, от которых зависит жизнь пострадавшего и самого спасателя, —рассказывает руководитель занятий, зам начальника областного ПСО Игорь Политов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Амурские спасатели (Амурспас) (@amurskiespasateli)

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