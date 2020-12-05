За прошедшую неделю количество заболевших COVID-19 в Амурской области выросло на 10%

Как сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом , с 28 ноября по 4 декабря количество заболевших коронавирусом в Приамурье выросло на 10%. Это самый большой процент прироста на территории ДФО. При этом по сравнению с прошлой неделей показатель прироста снизился на 1%.

Также максимальный прирост заболевших в 10% зафиксирован в Чукотском автономном округе. Меньше всего новых заболевших в Магаданской области – 6%.

По данным центра по мониторингу, на данный момент Россия находится на четвертом месте в мире по количеству заболевших COVID-19 – всего в нашей стране зафиксировано 2 402 949 случаев. На третьем месте находится Бразилия, на втором – Индия. Первое место занимает США – там зафиксировано 14 217 106 случаев коронавируса.