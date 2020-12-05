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сегодня, 10:45 2

Анатолий Чубайс назначен представителем президента по связям с международными организациями

Анатолий Чубайс назначен представителем президента по связям с международными организациями
Фото: Владислав Шатило / РБК

Указом президента от 4 декабря 2020 года Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Анатолий Чубайс прокомментировал своё назначение на личной странице в Facebook: «Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично».

Напомним, накануне российский политический деятель Анатолий Чубайс покинул пост главы госкорпорации «Роснано». На этом посту его сменил Сергей Куликов.

— Мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили… Несомненно и то, что наноиндустрия России создана… Это важнейший наш результат, — заявил Чубайс, выступая на Конгрессе предприятий наноиндустрии.

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#политика

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Комментарии
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  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    ... не тонет!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    мафия своих не бросает

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