Анатолий Чубайс назначен представителем президента по связям с международными организациями

Анатолий Чубайс прокомментировал своё назначение на личной странице в Facebook: «Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично».

Напомним, накануне российский политический деятель Анатолий Чубайс покинул пост главы госкорпорации «Роснано». На этом посту его сменил Сергей Куликов.

— Мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили… Несомненно и то, что наноиндустрия России создана… Это важнейший наш результат, — заявил Чубайс, выступая на Конгрессе предприятий наноиндустрии.