Василий Орлов: «Несмотря на пандемию, этот год можно назвать успешным по экспорту сельхозпродукции»

Представители правительства области вместе с руководителями сельхозпредприятий обсудили вопросы экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2020 году. В совещании при губернаторе приняли участие представители регионального Минсельхоза, Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области, а также УФНС России по Амурской области.

– Сравним этот год с 2019-ым, когда о пандемии еще не было слышно, и она не влияла на рынки сбыта, В 2019-ом экспорт продукции АПК Амурской области составил 3,4% от общего объема экспорта продукции АПК ДФО или 139 млн долларов США. Мы поставляли соевые бобы, масло соевое, соевый шрот, соевый белковый изолят и зерновые. Конечно, самая большая доля из этой продукции (93%) пришлась на соевые бобы и зерновые, – сказал на совещании министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.

Василий Орлов отметил, что 2020 год можно считать удачным для амурского сельскохозяйственного экспорта.

– Несмотря на пандемию этот год можно назвать успешным по экспорту сельхозпродукциию. Из вашего доклада объективно видно, что выросли объемы продаж сои, соевого шрота и по другим позициям экспорта. Наша продукция поставлялась в 12 стран, например, КНДР, Тайланд, Вьетнам, Япония, Польша, США. Конечно, главный импортер для нашей области по-прежнему Китай: доля экспорта нашей продукции в КНР 97%», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как отметили на совещании, хорошие цифры мы видим даже несмотря на простой товара в начале года. Он возник в январе, когда эпидемия коронавируса захватила Китай. При этом ледовое сообщение этой зимой откроют позже, чем обычно – теплая погода не позволит сделать это раньше конца года, хотя традиционно ледовая переправа начинает работать в районе 10 декабря. И даже с такими оговорками объемы экспорта на 1 декабря в Приамурье выполнены на 86%, до конца 2020-го по прогнозам будет не менее 92%.

– Мы существенно перевыполнили план по экспорту сои: вместо 340 тысяч тонн вывезли 376,9 тысяч тонн, Правда, в три раза меньше вывезено масложировой продукции. Если брать соевый шрот, его можно было вывезти в разы больше. Но в течение полугода с китайской стороны не было всего необходимого пакета документов. Они хотели бы получать от нас больше сырья, так как там много заводов по переработке сои. Мы же заинтересованы продвигать свою переработанную продукцию, так как наши заводы готовы перерабатывать не менее 500 тыс. тонн сои в год. Это и налоговые отчисления в бюджет, и рабочие места для амурчан. По мясо-молочной продукции только-только процесс пошел, потому что официальное разрешение на ее вывоз в КНР дали относительно недавно – 23 сентября. По мёду все заявленные объемы вывезены полностью, – доложил на совещании министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.

Руководитель областной налоговой службы Светлана Глущенко рассказала, что в этом году значительно выросла цена на амурскую экспортную сою.

– В этом году экспорт сои осуществляют 23 компании (в 2019 было 33, прекратили экспортировать в 2020 году сою 15 участников, появилось новых 6), За 11 месяцев с начала года объем экспорта сои и зерновых составил 225 тысяч тонн на общую стоимость 5,4 миллиарда рублей. Из них большую часть составляет объем экспорта сои (90%) – почти 200 тысяч тонн на 5,3 миллиарда рублей. За счет совместной работы министерства сельского хозяйства Амурской области, Благовещенской таможни, УФСБ России по Амурской области цена на экспортную сою значительно выросла, – рассказала Светлана Глущенко.

При этом налоговики отмечают, что крайне важное значение для области имеет не только объем экспортируемого товара, но и цена, которая прописана в экспортных контрактах, а также возвращение валютной выручки.

– В 2020 году 9 крупных экспортёров вывезли сои на 2,7 миллиардов рублей, с этой суммы валютной выручки поступило менее 1%. Это большой урон бюджету Амурской области. Такой же урон наносят сельхозпроизводители, которые продают сою за наличный расчет. В связи с этим предлагаю включить сою в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов, – сказала Светлана Глущенко.

На совещании было выдвинуто предложение лишать недобросовестных экспортёров права заниматься этой деятельностью, а также подготовить предложения в Правительство РФ об установлении таможенной пошлины на сою и законодательно запретить реализацию сои на экспорт через процедуру биржевых торгов.

