Дорога ложка к обеду: почему икра на Дальнем Востоке стоит дороже, чем в Москве

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Красная икра продолжает расти в цене — уже плюс 50% к прошлому году. К Новому году деликатес еще подорожает, прогнозируют эксперты. Казалось бы, дальневосточники могут не беспокоиться: икра местного производства должна быть им по карману. Но почему-то получается так, что в Москве и других городах России икра, да и рыба в целом, зачастую доступнее.

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Мало рыбы, много амбиций

К декабрю 2020 года красная икра в России в опте подорожала на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Амур.инфо» рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Сегодня в опте килограмм красной икры кеты стоит 4 500 рублей, а значит в рознице он будет стоить 7000-8000 рублей. По мнению Савельева, к Новому году цены еще подрастут.

Эксперты рынка называют три причины подорожания. Первая — малые объемы вылова лосося в этом году. По данным Росрыболовства, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне к 30 ноября 2020 года выловили 299,84 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Это на 55,82% меньше уровня 2018 года и на 39,82% меньше уровня 2019 года.

— Мало рыбы подошло. В этом году сильно Камчатка провалилась — выловили всего 80 тысяч тонн. Курилы не порадовали — половину своего ресурса взяли. Сахалин уже пять лет в зоне падения по улову — не больше 60-80 тысяч тонн. А ведь в 2010-е мы вылавливали почти 300 тысяч тонн, — рассказал Амур.инфо президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Он отметил, что сдержанные уловы получили не только рыбаки России, но также Аляска и Канада.

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Проблем добавила и пандемия коронавируса. По словам Козлова, Китай и другие страны сейчас неохотно принимают российскую рыбу, что сказалось на ценовой политике.

Александр Савельев, в свою очередь, назвал основной причиной роста цены «алчность трейдеров».

— Несмотря на то, что рыбы выловили в два раза меньше, чем в прошлые годы, объемы икры вполне могут удовлетворить внутренний спрос. За год в России в среднем съедают 15 тысяч тонн красной икры, — говорит он. — Другое дело, что икра подорожала в нынешнем сезоне, и мы предполагаем, что покупаем икру последней путины, но нам подсовывают икру прошлогоднюю и даже позапрошлогоднюю.

Савельев объяснил, что с Дальнего Востока икра (и рыба в целом) разъезжается в регионы в 20-килограммовых пластиковых кубатейнерах. Ее замораживают, добавляя соль и антибиотики. В регионах икра попадает в холодильники, где может храниться и год, и два, и три. Когда спрос возникает, ее достают, фасуют в тару и поставляют в розницу. Но датой изготовления на таре указывают не день производства, а день, когда ее запаковали. Из-за этого узнать, насколько икра свежая, невозможно. Два года назад в РФ ввели технический регламент по безопасности рыбы и рыбной продукции, но он так и не заработал, уточнил эксперт.

Поэтому он рекомендует покупать икру исключительно в жестяной банке. Изготовителем должен быть указан регион Дальнего Востока: Камчатка, Сахалин, Курилы. Желательно, чтобы дата изготовления была выбита на крышечке изнутри — так ее невозможно подделать. Это должна быть дата с июня по октябрь 2020 года.

— Вся остальная красная икра — в стеклянной банке, на развес, в пластике — это блеф. Безусловно, там может оказаться икра последней путины, но чаще происходит наоборот. В прошлый и позапрошлый годы была рекордная путина, икры добыли столько, что не смогли съесть, и она хранится и продается сейчас по взвинченной цене нынешнего сезона. То же с красной рыбой происходит, — добавил Александр Савельев.

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Столичная дешевле?

Удивительное дело, но цены на икру в регионах Дальнего Востока почти не уступают ценам Москвы. По данным РИА «Новости» в сентябре оптовые цены на икру горбуши в Центральном федеральном округе находились в пределах 3600-3700 рублей за килограмм, а на Дальнем Востоке — 3 000 рублей за килограмм.

На сайте сети «Перекресток» мы видим, что в Москве можно купить красную икру от 3 350 рублей за килограмм (продается в банках по 140 граммов). В то же время на Камчатке на рынке икра горбуши стоит 3500 рублей за килограмм, икра кижуча, нерки или кеты — по 3800 за килограмм.

В Хабаровске по цене 3000 рублей за килограмм икру можно купить только с рук, рассказала Амур.инфо местная жительница Наталья.

— Смешно, но в Москве рыба дешевле — сама видела, когда приезжала, — рассказала она.

В Благовещенске ценник на рынках колеблется в районе 4 — 4,5 тысяч рублей. Привозную из Хабаровского края «шабашники» предлагают по цене от 2 800, а из Сахалина — по 3 100 рублей за килограмм.

Фото: www.goodfon.ru

При этом в Хабаровском крае ведут промышленный лов лосося. Главный инженер рыболовецкого колхоза «Восход» Валерий Корзунов объяснял «Российской газете», что на себестоимость продукции влияет много факторов: затраты на топливо и электричество, на перевоз сотрудников к местам переработки и доставку товаров до склада. Кроме того, сложно делать прогнозы на вылов рыбы в конкретный год, из-за чего банки неохотно дают предприятиям кредиты.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин предположил, что на Дальнем Востоке икра в магазинах может стоить дороже, потому что в центральные регионы продают большие оптовые партии, а они всегда идут дешевле, чем мелкие партии. Кроме того, крупные магазины часто устраивают акции.

— С другой стороны, на Дальнем Востоке есть рынки — там всегда дешевле. Но там может быть продукция от браконьеров, — предостерег он.

Покупать икру на Новый год эксперты советуют уже сейчас. Ждать нечего: путина закончилась, цены растут и падать не собираются.

— Это рыночная экономика. Если что-то массово востребованное, как зерно, то правительство может ограничить экспорт, например, когда хлеба не хватает. А это деликатесная продукция, на нее цены государством не регулируются, — уточнил Фомин.