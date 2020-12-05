Московский театр имени Чехова закрывается из-за долгов

— Мы отметили 30 лет своего существования, и, видимо, на этом наше дело заканчивается. Вчера мы выплатили зарплату, и на счету у нас осталось 100 тысяч, больше денег нет и не предвидится. Мы в конце декабря должны в минус сыграть два спектакля, и, видимо, на этом наша деятельность закончится. Мы замораживаем деятельность, — рассказала Григорьева.

По словам директора, к кризису привели антикоронавирусные меры: театр не может зарабатывать при ограничении заполняемости зала в 25% и вынужден отменить практически все спектакли. У театра огромные долги по аренде офиса в Центральном доме актера, миллионные долги по аренде складов для декораций, аренде площадок. Труппа играла в минус, чтобы выполнить обязательства перед зрителями, не ставшими сдавать билеты на перенесённые с весны спектакли.

— Деньги, которые зрители заплатили за билеты, на которые мы жили полгода, кончились, вернуть их мы не можем. И продать новые билеты мы не можем, потому что ограничения. Мы играем практически бесплатно и в минус, растут долги, — добавила Григорьева.

Частная антреприза «Театр Антона Чехова» под руководством Леонида Трушкина открылась в Москве 8 февраля 1990 года. Это первый в современной России негосударственный частный театр. В сентябре труппа привозила в Благовещенск спектакль «Пролётный гусь» по произведению Виктора Астафьева на региональный этап фестиваля «Золотая маска».