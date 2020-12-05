Выбор читателей за 4 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 4 декабря.

До конца декабря 2020 года предприятия быстрого питания «Макдоналдс» появятся во Владивостоке и Хабаровске. Открытие создаст более 350 новых рабочих мест. А всего в Макдоналдс в России работает более 60 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Какие факторы влияют на то, просто заразится человек коронавирусом или начнёт болеть со всеми признаками новой инфекции? Почему может болеть только один член семьи? Как защитить себя, если с вами в квартире живёт человек с коронавирусом? На эти волнительные вопросы ответил врач аллерголог-иммунолог.

Амурское управление Роспотребнадзора сообщает, что за неделю в Амурской области зарегистрировано 1083 новых случая коронавирусной инфекции, это всего на 9 меньше, чем неделю назад. Эпидемиологи находят ситуацию с COVID-19 в регионе по-прежнему тяжёлой.

Российский политический деятель Анатолий Чубайс покинул пост главы госкорпорации «Роснано». Его дальнейшая судьба пока неизвестна. На этом посту его сменил Сергей Куликов.