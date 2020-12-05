Выбор читателей за 4 декабря
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 4 декабря.
На Дальнем Востоке в декабре откроется пять кафе «Макдоналдс»
До конца декабря 2020 года предприятия быстрого питания «Макдоналдс» появятся во Владивостоке и Хабаровске. Открытие создаст более 350 новых рабочих мест. А всего в Макдоналдс в России работает более 60 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Врач-иммунолог рассказал, почему коронавирусом могут болеть не все члены семьи
Какие факторы влияют на то, просто заразится человек коронавирусом или начнёт болеть со всеми признаками новой инфекции? Почему может болеть только один член семьи? Как защитить себя, если с вами в квартире живёт человек с коронавирусом? На эти волнительные вопросы ответил врач аллерголог-иммунолог.
Рост COVID-19 наблюдается на 10 территориях Приамурья
Амурское управление Роспотребнадзора сообщает, что за неделю в Амурской области зарегистрировано 1083 новых случая коронавирусной инфекции, это всего на 9 меньше, чем неделю назад. Эпидемиологи находят ситуацию с COVID-19 в регионе по-прежнему тяжёлой.
Чубайс уходит в отставку
Российский политический деятель Анатолий Чубайс покинул пост главы госкорпорации «Роснано». Его дальнейшая судьба пока неизвестна. На этом посту его сменил Сергей Куликов.
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