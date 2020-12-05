Режиссёр из Благовещенска принимает участие в Международном интернет-фестивале авторского кино

Житель Благовещенска 21-летний Рамиль Мамедов стал участником кинофестиваля короткометражек 12-th Independent International Internet Short Film Festival.

Про американский фестиваль парень узнал от коллеги из Баку, который уже выставил на конкурс свою работу.

— Короткометражку «Молчание» я снял ещё летом. Это не первая моя работа, и в этом году я уже традиционно решил поучаствовать в конкурсах, которые проводятся в Иркутске и Москве, но там всё отменили из-за пандемии. Тогда я решил принять участие в американском кинофестивале. На фестивале около 70 участников, много ребят из стран бывшего СНГ, из России, но из Благовещенска я один, — рассказывает Рамиль Мамедов.

Сейчас идёт зрительское голосование. Те фильмы, которые наберут больше 60 лайков, отсмотрит жюри. Оно и определит обладателей призовых мест. Поставить лайк режиссеру из Благовещенска можно в официальной группе фестиваля в Facebook.

Также короткометражку «Молчание» можно посмотреть на YouTube. В картине поднимается проблема одиночества и отсутствия коммуникации с внешним миром.

— Автору всегда сложно рассказывать, о чём его фильм. Скажу одной фразой: мой фильм о том, что голос одного человека в этом мире ничего не значит, — рассказал нам Рамиль.