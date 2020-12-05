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сегодня, 10:00 1

Режиссёр из Благовещенска принимает участие в Международном интернет-фестивале авторского кино

Режиссёр из Благовещенска принимает участие в Международном интернет-фестивале авторского кино
Фото: кадр из фильма

Житель Благовещенска 21-летний Рамиль Мамедов стал участником кинофестиваля короткометражек 12-th Independent International Internet Short Film Festival.

Про американский фестиваль парень узнал от коллеги из Баку, который уже выставил на конкурс свою работу.

— Короткометражку «Молчание» я снял ещё летом. Это не первая моя работа, и в этом году я уже традиционно решил поучаствовать в конкурсах, которые проводятся в Иркутске и Москве, но там всё отменили из-за пандемии. Тогда я решил принять участие в американском кинофестивале. На фестивале около 70 участников, много ребят из стран бывшего СНГ, из России, но из Благовещенска я один, — рассказывает Рамиль Мамедов.

Сейчас идёт зрительское голосование. Те фильмы, которые наберут больше 60 лайков, отсмотрит жюри. Оно и определит обладателей призовых мест. Поставить лайк режиссеру из Благовещенска можно в официальной группе фестиваля в Facebook.

Также короткометражку «Молчание» можно посмотреть на YouTube. В картине поднимается проблема одиночества и отсутствия коммуникации с внешним миром.

— Автору всегда сложно рассказывать, о чём его фильм. Скажу одной фразой: мой фильм о том, что голос одного человека в этом мире ничего не значит, — рассказал нам Рамиль.

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#кино #конкурсы #культура

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Комментарии
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  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Перешёл по ссылке и посмотрел фильм. Докладываю. В фильме есть киноЛяпы: 1) в начале фильма в офисе на человеке надет чёрный галстук, а возвращается он с офиса в тёмнокрасном галстуке; 2) в начале фильма кисти рук показываются иногда чужие (более тонкие пальцы, чем у главного героя). В начале фильма показана загруженность каналов восприятия человека, НО за исключением слухового, а облегчение человек испытывает из-за снятия слуховых раздражителей. Несостыковка. Процент "Дзига Вертов" просто зашкаливает. У главного героя воротник прилегает к горлу свободно, можно сказать, что вообще не прилегает. Зачем тогда показывать жест освобождения от воротника. Можно ещё накидать недостатков. Фильм - на два с плюсом. Это значит - режессёру есть куда расти !

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