В Благовещенске пройдёт выставка «Амурские книжные берега»

— В выставке поучаствуют более 60 организаций, отечественных и зарубежных авторов и более 500 изданий. Здесь выставят не только книжные и электронные издания, но и полиграфическую и рекламно-сувенирную продукцию последних двух лет, — сообщили в пресс-службе Амурской областной научной библиотеки.

Экспонаты выставки и конкурса представят в виртуальном режиме. Выставку расположили по участникам. А вот экспонаты – по семи номинациям, каждый представили обложкой, автором, названием и аннотацией.

— Во время выставки проведут экскурсии по экспозициям, презентуют новые издания, ресурсы и проекты. Также в программе запланировали творческие встречи, после которых подведут итоги и наградят победителей двух конкурсов. Это конкурс публикаций «Великая Победа в амурской периодике» и конкурс изданий и полиграфической продукции, — сообщили в пресс-службе АОНБ.

Желающие приобрести издания могут обратиться в «Амурский книжный киоск» на сайте Амурской областной научной библиотеки или по электронному адресу mail@libamur.ru.

Напомним, что в среду, 2 декабря, открылась выставка застрявшей в Африке амурской художницы. Помимо этого, Амурская областная научная библиотека ушла на «удалёнку» до середины декабря. А читатели библиотеки имени Чехова получили бесплатный доступ к «Университетской библиотеке online».