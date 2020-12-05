Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5декабря
Предыдущая новость
сегодня, 09:13 0

В Благовещенске пройдёт выставка «Амурские книжные берега»

В Благовещенске пройдёт выставка «Амурские книжные берега»

В столице Приамурья с 9 по 11 декабря пройдёт ХII международная издательская выставка «Амурские книжные берега». Он будет транслироваться онлайн на YouTube-канале амурской областной библиотеки.

— В выставке поучаствуют более 60 организаций, отечественных и зарубежных авторов и более 500 изданий. Здесь выставят не только книжные и электронные издания, но и полиграфическую и рекламно-сувенирную продукцию последних двух лет, — сообщили в пресс-службе Амурской областной научной библиотеки.

Экспонаты выставки и конкурса представят в виртуальном режиме. Выставку расположили по участникам. А вот экспонаты – по семи номинациям, каждый представили обложкой, автором, названием и аннотацией.

— Во время выставки проведут экскурсии по экспозициям, презентуют новые издания, ресурсы и проекты. Также в программе запланировали творческие встречи, после которых подведут итоги и наградят победителей двух конкурсов. Это конкурс публикаций «Великая Победа в амурской периодике» и конкурс изданий и полиграфической продукции, — сообщили в пресс-службе АОНБ.

Желающие приобрести издания могут обратиться в «Амурский книжный киоск» на сайте Амурской областной научной библиотеки или по электронному адресу mail@libamur.ru.

Напомним, что в среду, 2 декабря, открылась выставка застрявшей в Африке амурской художницы. Помимо этого, Амурская областная научная библиотека ушла на «удалёнку» до середины декабря. А читатели библиотеки имени Чехова получили бесплатный доступ к «Университетской библиотеке online».

Просмотров всего: 4

#конкурсы #культура

распечатать

Фотогалерея

Общество 2

Бычок своими руками: в Благовещенске пройдёт конкурс «Символ 2021 года»
Общество 2

Впервые в амурской школе появилась соляная комната
В России и мире

Актриса Нина Акимова найдена мёртвой
Общество 5

За лучший сценарий Нового года в пандемию амурчанам подарят подарки
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь