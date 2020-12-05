Сбор подарков для детского приюта из села Березовка набирает обороты

Напомним, мы решили помочь детскому приюту села Березовка — сюда дети попадают из неблагополучных семей и ждут своей дальнейшей участи. После таких трагических перемен сложно «поймать» новогоднее настроение, но мы всё-таки попытаемся подарить ребятам праздник.

В прошлом материале мы писали, что приюту очень нужен бактерицидный рециркулятор. Благотворитель, который приобрёл такой нужный во время пандемии прибор для приюта, уже нашёлся.

— К нам приехал благотворитель, который пожелал остался неизвестным, и подарил рециркулятор. Все документы оформили должным образом, спасибо ему большое, — рассказывает директор приюта Наталия Назарова.

Как раньше рассказывала нам директор приюта, хотя одеждой и обувью ребята обеспечены, в приюте будут рады валенкам. Теплую обувь для самых маленьких уже привезли байкеры из Благовещенска. Желающие могут приобрести валенки для ребят постарше. Для девочек хотя бы по одной паре 32, 34, 36, 41 размера, для мальчиков по одной паре 30, 34, 36, 38, 40, 41, 42 размера.

Подарки для ребят мы по-прежнему собираем в редакции Амур.инфо. Продолжает сбор средств на подарки на своей-личной инстаграм-странице и блогер Наталья Шкурина.

Подарки можно приносить до 18 декабря включительно по адресу: улица Зейская, 323/1, кабинет 14. Праздничный визит Деда Мороза в Ивановский приют мы организуем после 21 декабря.

Все вопросы вы можете задать по номеру телефона: 8-914-561-33-73.

Давайте не останемся равнодушными, чтобы этот непростой для всех год запомнился ребятам из Ивановского приюта настоящим чудом!