Любовные письма дальневосточных леопардов: в Приморском крае в фотоловушку попала пара редких хищников

На фото попали самец Leo 104M и самка Leo 181F.

В начале видео появляется самец. Леопард оставил на земле поскрёб с мочевой меткой и усилил запах с помощью желез своего тела, валяясь в сугробе. Таким образом животные общаются и порой привлекают «вторую половинку». Через несколько дней в фотоловушку попала молодая самка. Она внимательно изучила место отдыха ухажера.