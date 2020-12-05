Любовные письма дальневосточных леопардов: в Приморском крае в фотоловушку попала пара редких хищников
Фотоловушка запечатлела эпизод общения двух редких леопардов. Самец оставил запаховую метку для молодой самки, живущей по соседству, сообщает нацпарк «Земля леопарда» в своём Instagram.
На фото попали самец Leo 104M и самка Leo 181F.
В начале видео появляется самец. Леопард оставил на земле поскрёб с мочевой меткой и усилил запах с помощью желез своего тела, валяясь в сугробе. Таким образом животные общаются и порой привлекают «вторую половинку». Через несколько дней в фотоловушку попала молодая самка. Она внимательно изучила место отдыха ухажера.
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