Астрологический прогноз на 5 декабря

Восход Солнца: 08:13

Заход Солнца: 16:28

Солнце в Стрельце.

Овен. Ваш сегодняшний успех зависит от умения быстро принимать решения, изменять тактику, другими словами, реагировать! Звезды советуют Овну любыми способами отвоевывать свою независимость, особенно, если на нее претендует корыстный человек. Вы итак наделали массу ошибок и опрометчивых шагов.

Телец. Звезды гарантируют Раку отличный день, когда все сложится так, как он задумал. Только будьте эмоционально сдержанным, а также не конфликтуйте с близкими друзьями.

Близнецы. Не взваливайте на себя слишком много дел, иначе придется лечиться и восстанавливаться. Звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Если вы хотите, чтобы день прошел позитивно, постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.

Рак. Когда цели поставлены и намечен путь, по которому нужно двигаться, осталось проявить смелость и решительность и, больше не размышляя ни на минуту, сделать рискованный прыжок вперед.

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Лев. Решение оставить позади то, в чем вы больше не нуждаетесь, поможет вам стать счастливым. Не прячьтесь сегодня от мира, если люди хотят с вами пообщаться, используйте этот момент!

Дева. Период застоя в делах остался позади, теперь вы будете регулярно получать средства за проделанную работу. Возьмите паузу подумать, даже если вам сделали уникальное предложение, сулящее прибыль.

Весы. Головокружительных побед не будет, но вы сможете закончить некий важный проект. Выходной может существенно улучшить ваши отношения с домашними, если проведете с ними время.

Скорпион. Вам сейчас лучше не попадаться на глаза начальству, так как вы можете вызвать раздражение, даже без всяких на то причин. Поэтому вас могут незаслуженно обидеть.

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Стрелец. Близкие люди могут неожиданным образом отреагировать на ваш приступ остроумия. Близнецы начнут штурмовать не только новую работу, но и новоиспеченного избранника. Ваш натиск и упорство «на лицо», поэтому завистников появится немало.

Козерог. Придется общаться с людьми, у которых будут приличные шансы испортить вам настроение. Не опускайте руки и доводите проекты до конца, даже если ваши мысли далеки от работы и преисполнены неожиданного профессионального пессимизма.

Водолей. День может огорошить вас проблемами финансового характера, но не спешите переживать. На самом деле неприятности не потребуют от вас усилий по их устранению, исчезнут сами по себе.

Рыбы. Постарайтесь доставлять себе как можно больше приятных эмоций. Старайтесь не отказывать себе в покупках, если они не слишком больно бьют по карману.

Астролог: Вальдемар Небоходцев