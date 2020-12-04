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сегодня, 18:08 0

В Приамурье на новогодние утренники не пустят ни родителей, ни аниматоров

В Приамурье на новогодние утренники не пустят ни родителей, ни аниматоров
Фото: pixabay.com

Рекомендации по проведению новогодних мероприятий в школах и детских садах Приамурья приняли на заседании регионального штаба.

— Запрещено смешивание детей разных групп в детсадах и классов в школах, участие родителей, артистов и аниматоров, — сказала руководитель областного Роспотребнадзора Ольга Курганова.

К участию в мероприятиях не допустят и детей с признаками инфекционных заболеваний. При этом допускается проведение массовых мероприятий для одного класса или группы.

О том, что утренники в Благовещенске пройдут, но с ограничениями, говорили уже в конце ноября на городском оперативном штабе. При этом городские массовые мероприятия решили отменить. Радовать горожан будут только аниматоры. Они в костюмах ростовых кукол будут гулять с 31 декабря по 8 января с 13:00 до 15:00 на площади Ленина, набережной реки Амур и в парке Дружбы. По совместному решению мэра и горожан праздничного салюта тоже не будет. На сэкономленные деньги купят подарки детям медиков.

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#коронавирус #дети #Новый год #образование #школа

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