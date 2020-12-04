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сегодня, 17:52 0

В Приамурье зарегистрировано 149 новых случаев COVID-19

В Приамурье зарегистрировано 149 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области в течение суток было зарегистрировано 149 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста ещё немного снизился, до 1,3 процента.

— У 126 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (85 процентов), у 9 – бессимптомно (6 процентов), у 14– в виде пневмонии (9 процентов), — уточнили в амурском управлении Роспотребнадзора.

Общее число случаев коронавируса в регионе с начала пандемии достигло 11990. Выздоровело 9656 пациентов, скончалось 98.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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