В Приамурье зарегистрировано 149 новых случаев COVID-19

В Амурской области в течение суток было зарегистрировано 149 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста ещё немного снизился, до 1,3 процента.

— У 126 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (85 процентов), у 9 – бессимптомно (6 процентов), у 14– в виде пневмонии (9 процентов), — уточнили в амурском управлении Роспотребнадзора.

Общее число случаев коронавируса в регионе с начала пандемии достигло 11990. Выздоровело 9656 пациентов, скончалось 98.