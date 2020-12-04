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4декабря
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В России медикам, переезжающим в закрытые посёлки ДВ и Крайнего Севера, увеличили выплаты

В России медикам, переезжающим в закрытые посёлки ДВ и Крайнего Севера, увеличили выплаты
Фото: pixabay.com

В России для медработников, переезжающих работать в закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, увеличат компенсации. Документ опубликовали на сайте Правительства РФ.

— С 2020 года медработники, переехавшие в закрытые города Дальнего Востока и Крайнего Севера, получают единовременные выплаты. По новым правилам, суммы увеличатся в два раза. Для врачей с одного до двух миллионов рублей, а для фельдшеров – с 500 тысяч рублей до миллиона, — указано в пояснительной записке.

Увеличилось и количество категорий получателей выплат. Теперь их будут получать акушерки и медсёстры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Если они переезжают работать в ЗАТО ДВ или в район Крайнего Севера, то выплаты составят миллион рублей. А для других закрытых населённых пунктов России компенсация составит полмиллиона, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Напомним, что на стимулирующие выплаты амурским медикам, работающих с больными коронавирусом, выделили ещё 90,5 миллионов рублей.

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#Дальний Восток #здоровье #медицина

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