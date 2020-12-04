15-летняя девочка умерла от малярии после укуса комара в Танзании

Елена Мухина с дочкой Дашей в начале ноября поехали отдыхать в Танзанию. Туристки опасались коронавируса, и ничего не знали об опасности в Африке малярии. Мать и дочь всегда носили маски в общественных местах, постоянно пользовались антисептиком.

Когда Елена и Даша отдыхали на пляже на Занзибаре, девочку укусил комар. Место укуса немного почесалось, но после обработки мазью всё прошло.

После возвращения домой мать и дочь сдали тест на ковид и получили отрицательный результат. Но вскоре Даша начала заболевать. Девочку лихорадило, температура подскакивала до 42 градусов. Вызванный врач прослушал лёгкие, хрипов не прослушивалось. Позже у Даши появились тошнота и диарея.

Елена четыре раза вызывала скорую. Она сообщала врачам, что они вернулись из Африки. Но медики даже не подумали про малярию. Девочку госпитализировали.

Когда Даша уже находилась в реанимации, один из врачей сообщил Елене, что, судя по анализу крови, у девочки тропическая малярия. 22 ноября Даша умерла.

В конце ноября сын бывшего мэра Архангельска Александра Донского также умер после поездки в Занзибар. По словам его отца, при покупке тура никто не предупредил Александра об угрозе малярии и необходимости сделать прививку.