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сегодня, 18:00 0

Что бесит детокс-босса?

Что бесит детокс-босса?

В гостях Ирина Бурчик.

Что такое детоксы, надо рассказывать? Или вы в теме очищения через соки? В общем, Ира пришла к нам с полукриком души. Мы её выслушали, взяли парочку консультаций.

Она смеялась и иногда говорила. Иногда просила удалить кадры. Мы где-то слушались, где-то решили нарушить указания Босса.

А вообще крутой выпуск, Ира знает за каждую кинзу, помидорку и ананас в своём продукте. Разбирается в очистке организма настолько прекрасно, что после неё наш обед был тщательно подобран. Ира, смейся.

И если ты бесишься, то это всё равно мило.

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#Видео: Что меня бесит?!

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