Что бесит детокс-босса?

В гостях Ирина Бурчик.

Что такое детоксы, надо рассказывать? Или вы в теме очищения через соки? В общем, Ира пришла к нам с полукриком души. Мы её выслушали, взяли парочку консультаций.

Она смеялась и иногда говорила. Иногда просила удалить кадры. Мы где-то слушались, где-то решили нарушить указания Босса.

А вообще крутой выпуск, Ира знает за каждую кинзу, помидорку и ананас в своём продукте. Разбирается в очистке организма настолько прекрасно, что после неё наш обед был тщательно подобран. Ира, смейся.

И если ты бесишься, то это всё равно мило.