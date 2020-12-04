Итоги недели: школьные победы, вакцины от коронавируса, последствия циклона в Приморье, туристы из Китая

Самые знаковые события уходящей пятидневки на Амур.инфо

Итак, сразу два амурских образовательных учреждения вошли в топ-100 лучших школ России! Наша область приняла участие во Всероссийском конкурсе, который завершился отличным результатом! В конкурсе участвовало 3 293 школы со всей страны. Амурский кадетский корпус занял 35 место, а его директор Антонина Плешкова вошла в топ-50 ведущих руководителей образовательных организаций страны. Школа № 6 города Свободного расположилась на 74 месте рейтинга лучших школ России, а её директор Надежда Зеленкова также вошла в топ-50 руководителей.

Результатам мы более чем рады. От всей редакции поздравляем призёров, а Вам, уважаемые зрители, предлагаем вместе с нами немного поностальгировать о школьных временах и вспомнить, за что мы так сильно «любили» (естественно, в самом лучше смысле этого слова) школу. Видео с размышлениями нашей редакции ищи на сайте в разделе «Видео: Что меня бесит?!», «Вспоминаем школьные годы». В общем, ныряем в ностальгию вместе.

Чуть больше двух недель прошло с того момента, как на Приморье обрушился сильный циклон. Некоторые жители края до сих пор не могут вернуться к нормальной жизни. Но на то мы и великая держава, чтобы своих в беде не бросать. Начиная с 23 ноября и по сей день спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ обеспечивают электроэнергией поселок Подножье-1 на острове Русский, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты работают по 12 часов в сутки — с 9 утра до 9 вечера.

Вторая группа амурских спасателей работает в поселке Воевода. До этого с пятницы по воскресенье специалисты из Приамурья работали в поселке Экипажный и обеспечивали электроэнергией поликлинику краевой клинической больницы № 2 и краевой клинический центр во Владивостоке.

Спасателям огромное спасибо и удачи в нелёгком труде, а жителям Приморья – терпения. Скоро всё наладится. Мы в это верим. Амурская область с Вами!

700 доз вакцины от коронавируса получит Приамурье до конца года. Об этом во вторник во время прямого эфира рассказал в своем Instagram губернатор Амурской области Василий Орлов. По его словам, в столице уже находится на рассмотрении запрос на получение вакцины, которой будут привиты другие группы населения, находящиеся в зоне риска. Напомним, некоторое время назад Амурская область уже получала вакцину от коронавирусной инфекции — около 50 доз были направлены медикам.

И, пользуясь случаем, позволю провести себе небольшой опрос. Мы же все часто слышим о массовой вакцинации от вируса Covid-19, так вот, вы бы поставили себе вакцину? Отвечайте ниже.

Василий Орлов рассказал, почему китайские туристы будут ездить в Москву и Питер через Благовещенск. Цитата: «Сейчас идет строительство второй взлётно-посадочной полосы, параллельно с этим завершаются работы по выбору концессионера на строительство международного пассажирского терминала. Рассчитываем, что и полоса, и терминал будут готовы в 2023 году. Это позволит создать новые туристические маршруты: Пекин – Москва и Пекин – Санкт-Петербург через Амурскую область. Туристы будут прилетать в Хэйхэ, переезжать по канатной дороге в Благовещенск и после посещения наших достопримечательностей улетать в Москву или Петербург. И это не фантазия — и российские, и китайские туроператоры уже просчитывают этот маршрут, чтобы продавать его в качестве пакетного тура российским и китайским путешественникам.»





В общем, ребята, это уже не цитирование, ждём открытия границ, готовимся ко встрече с нашими друзьями из Поднебесной и начинаем подучивать китайский. Можно, кстати, сделать как в Хэйхэ – вывески со смешными названиями. Ну это так, к слову. Нам в своё время нравилось.