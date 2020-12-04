У детей забрали сказку: впервые за 8 лет в Благовещенске не будет работать резиденция Деда Мороза

Родители более четырёхсот маленьких благовещенцев уже купили билеты в резиденцию Деда Мороза, чтобы в этом году вновь отвезти своих детей в сказку. Но она теперь под запретом из-за требований Роспотребнадзора.

Организаторы начали подготовительные работы ещё в октябре, 7 декабря должен был начаться монтаж праздничных конструкций, но всё пришлось отменить.

— Нам разрешили всего 10 человек на весь огромный Дом. Вы знаете, что у нас 4 аниматора, 1 администратор, 1 фотограф. Также в Доме Котельникова есть сотрудник музея и охранник. Итого: 8 человек. Остаётся 1 ребёнок и 1 взрослый. В таких условиях невозможно сделать наш формат резиденции таким волшебным и любимым, каким он существовал уже 7 лет, — сообщили организаторы новогодней резиденции в своём инстаграм-аккаунте.

Открывать в привычном формате её не разрешили даже не смотря на все предпринятые меры и на то, что по сообщению специалистов уровень заболеваемости коронавирусом в области начал падать.

— Мы закупали дополнительные бактерицидные рециркуляторы воздуха, маски, бахилы, электронные градусники, расписали графики дезинфекции помещения, забронировали даты на тесты для всех сотрудников, сформировали несколько команд аниматоров, чтобы в случае недомогания кого-то из состава праздник для детей всё равно состоялся, — рассказала корреспонденту Амур.инфо руководитель проекта Ольга Дьяченко. — Пришлось переделать саму программу и уменьшить количество человек в одном помещении до 10. И даже их мы готовы были делить на две группы во время праздника, чтобы минимизировать контакты. Но даже в таких условиях открыться нам не разрешили. Это очень грустно, потому что на 1 декабря было уже раскуплено более 400 билетов. Дети ждали новогоднее чудо, а теперь они и их родители расстроены также, как и мы.

Родителям, конечно же, будут возвращать деньги за билеты в полном объёме. Второй вариант — пригласить Деда Мороза и Снегурочку к себе домой, чтобы всё же порадовать малышей.