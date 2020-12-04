Рост COVID-19 наблюдается на 10 территориях Приамурья

Амурское управление Роспотребнадзора сообщает, что за неделю в Амурской области зарегистрировано 1083 новых случая коронавирусной инфекции, это всего на 9 меньше, чем неделю назад. Эпидемиологи находят ситуацию с COVID-19 в регионе по-прежнему тяжёлой.

— Рост отмечен на 10 административных территориях. По-прежнему основная заболеваемость сосредоточена в Благовещенске. Наиболее выраженный рост – в Мазановском, Сковородинском, Архаринском, Селемджинском, Ромненском, Свободненском, Ивановском районах, — сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Врачи, между тем, отмечают снижение количество пациентов с пневмонией среди коронавирусных больных. Среди новых пациентов их доля снизилась на 9 процентов.

По последним данным, от коронавируса в регионе сейчас лечатся 5657 человек, в том числе 1417 пациентов — в стационарах. Коек в амурских больницах пока хватает. В инфекционных госпиталях их развёрнуто 1830 штук, каждая пятая пока свободна.

По словам первого заместителя министра здравоохранения области Игоря Хомитова, в область поступило новое оборудование для диагностики коронавируса. Количество проводимых тестов в ближайшее время увеличится на 1-1,2 тысячи в сутки, что должно снять проблему с очередью на тестирование.

Между тем, уже 2,5 тысячи амурчан переведены на «удалёнку». Врачи советуют не паниковать и соблюдать простейшие меры безопасности. В конце следующей недели в России должна начаться массовая вакцинация от COVID-19/