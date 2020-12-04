Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:16 0

Рост COVID-19 наблюдается на 10 территориях Приамурья

Рост COVID-19 наблюдается на 10 территориях Приамурья
Фото: pixabay.com

Амурское управление Роспотребнадзора сообщает, что за неделю в Амурской области зарегистрировано 1083 новых случая коронавирусной инфекции, это всего на 9 меньше, чем неделю назад. Эпидемиологи находят ситуацию с COVID-19 в регионе по-прежнему тяжёлой.

— Рост отмечен на 10 административных территориях. По-прежнему основная заболеваемость сосредоточена в Благовещенске. Наиболее выраженный рост – в Мазановском, Сковородинском, Архаринском, Селемджинском, Ромненском, Свободненском, Ивановском районах, — сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Врачи, между тем, отмечают снижение количество пациентов с пневмонией среди коронавирусных больных. Среди новых пациентов их доля снизилась на 9 процентов.

По последним данным, от коронавируса в регионе сейчас лечатся 5657 человек, в том числе 1417 пациентов — в стационарах. Коек в амурских больницах пока хватает. В инфекционных госпиталях их развёрнуто 1830 штук, каждая пятая пока свободна.

По словам первого заместителя министра здравоохранения области Игоря Хомитова, в область поступило новое оборудование для диагностики коронавируса. Количество проводимых тестов в ближайшее время увеличится на 1-1,2 тысячи в сутки, что должно снять проблему с очередью на тестирование.

Между тем, уже 2,5 тысячи амурчан переведены на «удалёнку». Врачи советуют не паниковать и соблюдать простейшие меры безопасности. В конце следующей недели в России должна начаться массовая вакцинация от COVID-19/

Просмотров всего: 1204

#коронавирус #здоровье #медицина

распечатать


Коронавирус

На «удалёнку» переведено порядка 2,5 тысяч амурчан
В России и мире

Женщина в США родила зачатого 27 лет назад ребёнка
В России и мире

Британка похудела на 57 кг за полгода из-за страха перед COVID-19
Коронавирус 1

«Вы метите не в ту мишень»: амурчанам рассказали о вреде бесконтрольного приёма антибиотиков

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь