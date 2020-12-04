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сегодня, 16:54 0

На «удалёнку» переведено порядка 2,5 тысяч амурчан

На «удалёнку» переведено порядка 2,5 тысяч амурчан
Фото: pixabay.com

Власти региона настаивают: людей нужно переводить на дистанционную работу. Это поможет остановить пандемию коронавируса. На данный момент в госпредприятиях на «удалёнке» находятся порядка 2,5 тысяч сотрудников.

— По информации глав районов, на 4 декабря в 318 организациях на дистанционную форму работы переведено 2270 работников, 304 работника старше 65 лет находятся на самоизоляции. Всего по данным Амурстата численность работников в сентябре 2020 года в Приамурье составляет более 265 тысяч человек. Наибольшее число сотрудников работает дистанционно в Благовещенске – 1207 человек в 76 организациях. Меньше всего — в организациях Октябрьского, Завитинского, Свободненского, Тындинского и Шимановского районов. Основная масса организаций, в которых проведена работа, – бюджетные учреждения, — рассказала начальник управления занятости населения области Елена Дуленова.

Стоит отметить, что в Ромненском районе бюджетников на «удалёнку» вообще не переводили. Глава региона Василий Орлов поручил подчинённым поработать с руководителями коммерческих предприятий на предмет перевода сотрудников на дистанционный формат работы.

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#коронавирус #здоровье #областная власть

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