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сегодня, 18:15 0

Сотрудника амурского Гостехнадзора уволили за использование служебного положения

Сотрудника амурского Гостехнадзора уволили за использование служебного положения
Фото: pixabay.com

Сотрудника Гостехнадзора уволили в связи с утратой доверия. Такое решение приняли после антикоррупционного расследования, сообщили в правительстве Приамурья.

Госслужащий курировал одно из учебных заведений области. В 2018 году он договорился, чтобы ему без обучения и экзаменов выдали удостоверение на управление сельхозмашинами. Во время проверки работы госучреждения обман раскрылся. Сотрудника уволили в связи с утратой доверия. Информацию о правонарушении передали в прокуратуру.

— Факты конфликта интересов среди госслужащих ранее уже фиксировались и пресекались, но такой случай, с серьёзными отягощающими последствиями для нарушителя, произошел впервые, — уточнил начальник управления региональной безопасности и противодействия коррупции области Евгений Ковтун.

За этот год управление провело 57 проверок, по итогам 15 служащих привлекли к ответственности.

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#жизнь #происшествия

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