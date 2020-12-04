В Благовещенске волонтёры собирают подарки для одиноких пенсионеров

Традиционную акцию «Подарок для одинокого пенсионера» проводит волонтёр Игорь Меметов совместно с социальным центром «Доброта». Принять участие в акции могут все желающие.

— Обычно новогодние акции проводятся для детей из детских домов или малоимущих, а вот про стариков часто забывают. Мы хотим исправить ситуацию, поэтому уже несколько лет подряд собираем подарки для одиноких пенсионеров. Это могут быть новые тёплые вещи: шарфы, носки, перчатки. Можно принести долго хранящиеся продукты, например, консервы, крупы, чай или сладости. В связи с пандемией можно подарить витамины или одноразовые маски, — рассказывает благовещенский волонтёр Игорь Меметов.

К участию в акции волонтёр приглашает представителей автоклубов — их просят помочь развезти подарки пожилым людям.

Сбор вещей и продуктов продлится до 20 декабря. После этого волонтёры сформируют подарок для каждого пенсионера. Поздравительные визиты запланированы на последние числа декабря.

Все вопросы, касающиеся акции, можно задать Игорю Меметову лично по телефону: 8-929-491-14-07. Игорь ждёт ваших звонков после 16:00.

Акция «Подарок для одинокого пенсионера» проводится уже несколько лет подряд. В ней принимают участие и бизнесмены, и семьи, и школьные коллективы. В этом году поздравить планируется больше 40 дедушек и бабушек — список для волонтёров составили специалисты социального центра «Доброта». Они же будут сопровождать добровольцев во время праздничных визитов — важно, чтобы в условиях пандемии все прошло с соблюдением эпидемиологических требований.

Напомним, сбор подарков ребятам из социального приюта села Березовка объявила редакция Амур.инфо совместно с благовещенской бизнесвумен и блогером Натальей Шкуриной в конце ноября. Присоединиться к благотворительной акции может каждый.