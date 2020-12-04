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сегодня, 16:36 0

Женщина в США родила зачатого 27 лет назад ребёнка

Женщина в США родила зачатого 27 лет назад ребёнка
Фото: Яндекс.Новости

В США родилась девочка, которая была зачата в 1991 году. Эмбрион был заморожен 27 лет назад, технически разница в возрасте с её матерью составляет всего полтора года, сообщает LIFE со ссылкой на New York Post.

Как говорят исследователи, этот ребёнок вошёл в историю как самый длительно замороженный эмбрион, который привёл к рождению живого младенца.

29-летняя Тина Гибсон и её 36-летний муж Бенджамин в течение пяти лет безуспешно пытались зачать ребёнка. Пара уже рассматривала вариант усыновления, когда случайно узнала о том, что есть возможность пересадить эмбрион, оставшийся от других пар после ЭКО.

Сначала эта идея показалась им безумной, но никак не выходила у супругов из головы. В итоге будущие родители решились на эксперимент. Так в 2017 году родилась Эмма Рен, а спустя два года муж и жена задумались о еще одном ребёнке. Тине пересадили эмбрион от тех же биологических родителей, после чего родилась Молли.

Директор лаборатории доктор Кэрол Зоммерфельт рассказала, что, при правильном хранении эмбрионов в жидком азоте при температуре минус 396 градусов, считается, что они могут быть жизнеспособными бесконечно.

Директор клиники по лечению бесплодия доктор Брайан Левин пояснил, что у замороженных эмбрионов нет срока хранения. Но возможно, что эмбрионы, замороженные в 1980-х и 1990-х годах, со временем деградируют, поскольку методы замораживания, которые использовались в то время, могли создать некоторую уязвимость.

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#дети #медицина #США

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