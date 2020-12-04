Лучшие муниципалитеты Приамурья получат дополнительные средства на развитие

Правительство области подвело итоги ежегодного рейтинга. Выбрали лучшие муниципалитеты по темпам социально-экономического развития за 2019 год. Победителям выделят дополнительные средства на развитие, сообщили в пресс-службе правительства.

По итогам года лучшими стали 12 территорий. В этом году победителей выбирали по новой методике. За каждое место боролись в разных номинациях — города, южные, центральные и северные районы. По словам министра экономики области Людмилы Старковой, такой отбор сделал результаты более объективными.

— Муниципалитетами проделана большая работа по улучшению социально-экономических показателей, повышению транспортной доступности и темпов жилищного строительства. Это очень высокая оценка, поэтому приняли решение о том, что лучшие муниципалитеты по темпам социально-экономического роста поощрим дополнительными средствами на развитие территорий и реализацию новых проектов, — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как отметил губернатор, результат в большей степени зависит от самих жителей, которые в ходе опросов высказываются о деятельности органов местного самоуправления.

Третьи места в номинациях получили Белогорск, Константиновский, Серышевский и Магдагачнский районы. Вторые места распределились между Свободным, Благовещенским, Свободненским и Зейским районами. Победителями стали Благовещенск, Ивановский, Октябрьский и Мазановский районы.