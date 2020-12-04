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сегодня, 17:30 0

На четвертой линии АмурскогоГПЗ смонтирован блок охлаждения сырьевого газа (фото)

На четвертой линии АмурскогоГПЗ смонтирован блок охлаждения сырьевого газа (фото)
Фото: пресс-служба Амурского ГПЗ

На четвертой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) полностью завершен монтаж холодного блока сырьевого газа. Он предназначен для охлаждения поступающего на завод природного газа перед подачей на колонны газоразделения и является важным элементом комплекса криогенного оборудования.

Общий вес смонтированного оборудования холодного блока составляет порядка 1400 тонн, высота — более 77 метров.

Оборудование состоит из семи модулей, их сборка в единый блок велась при помощи крана грузоподъемностью 1600 тонн. Ранее три аналогичных холодных блока сырьевого газа были установлены на первой, второй и третьей технологических линиях Амурского ГПЗ.

СПРАВКА АИ:

Амурский ГПЗ ПАО «Газпром» станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством.

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#Амурский ГПЗ

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