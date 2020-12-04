Амурчан приглашают стать новогодними волшебниками для детей-сирот

В Приамурье стартует акция «Стань Дедом Морозом». 7 декабря в здании правительства установят новогоднюю ёлку, на которой разместят письма-пожелания от детей-сирот, рассказали в пресс-службе правительства.

Подарить подарки для ребят, оставшихся без родителей, смогут все желающие. Для этого нужно будет снять с ёлки в холле правительства письмо с пожеланием. Ежегодная акция по инициативе губернатора области пройдёт уже в третий раз. В прошлом году было исполнено 535 пожеланий, всего за два года более 700 детей получили подарки. Поздравления получат все, чьи письма попали на ёлку.