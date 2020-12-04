На Камчатке самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолёт ЯК-40 вылетел из Петропавловска-Камчатского в 11 часов 55 минут по местному времени. В пункт назначения – село Тиличик – следовал 21 человек.

Через 25 минут полёта самолёт был вынужден вернуться обратно в Петропавловск-Камчатский. Причиной отказа от продолжения полёта оказалась трещина, возникшая в лобовом стекле пилотской кабины.

Все члены экипажа и пассажиры благополучно вернулись в аэропорт вылета, никто из них не пострадал.

Необходимо уточнить, что серьёзные меры предосторожности из-за возникшей трещины для авиации являются нормой, поскольку упомянутое стекло в полёте испытывает очень сильный напор воздуха, и его внезапное разрушение может привести к серьёзным травмам экипажа, другим тяжелым последствиям для самолета и пассажиров.