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сегодня, 17:15 2

Благовещенск вошёл в число самых благоустроенных городов страны

Благовещенск вошёл в число самых благоустроенных городов страны

Член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина назвала самые благоустроенные города России. В рейтинг помимо Москвы вошла Казань, Тюмень, Калуга и Брянск, а также Благовещенск и Калининград, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

— Благовещенск мы благоустраиваем по принципу шаговой доступности. Здесь благодаря нацпроекту создали три крупные общественные территории для отдыха, как спокойного, так и активного. В следующем году мы благоустроим ещё 16 территорий в разных районах города. Уверен, что Благовещенск закрепится в числе лидеров по России уровню благоустройства и комфорту жизни, — прокомментировал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Напомним, что в Благовещенске в ноябре начался ремонт нового участка набережной, остался один участок. Ещё в столице Приамурья уже обновили шесть дворов из 24 запланированных.

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#мэрия #отдых #работа

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Комментарии
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  • Нестор Махнул

    Нестор Махнул
    45 минут назад

    Как говорил один товарищ: "не надо делать мне смешно!" Ага, сравнили круглое заднее место с пальцем, на одном уровне Москва, Казань и Благовещенск... Это какие-такие места в Благовещенске с ними на одном уровне - Спичка, Тайвань, 5-ая стройка и т.п.? Или у сравнивающих Благовещенск ограничен квадратом Ленина-Калинина-Театральная-Горького? Тогда да!

  • Арсений К.

    Арсений К.
    2 минуты назад

    Член штаба ОНФ насмешила). 4 декабря из 24 дворов запланированных сделали 6. Напишите какие, хочется посмотреть. Хоть немного позитива).

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