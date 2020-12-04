Благовещенск вошёл в число самых благоустроенных городов страны

Член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина назвала самые благоустроенные города России. В рейтинг помимо Москвы вошла Казань, Тюмень, Калуга и Брянск, а также Благовещенск и Калининград, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

— Благовещенск мы благоустраиваем по принципу шаговой доступности. Здесь благодаря нацпроекту создали три крупные общественные территории для отдыха, как спокойного, так и активного. В следующем году мы благоустроим ещё 16 территорий в разных районах города. Уверен, что Благовещенск закрепится в числе лидеров по России уровню благоустройства и комфорту жизни, — прокомментировал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Напомним, что в Благовещенске в ноябре начался ремонт нового участка набережной, остался один участок. Ещё в столице Приамурья уже обновили шесть дворов из 24 запланированных.